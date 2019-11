Addio a Padre Vittorio, Scorrano piange la scomparsa della sua guida spirituale

È morto nelle scorse ore padre Vittorio Nardomarino, frate francescano, cappellano all’ospedale di Scorrano e assistente spirituale del Consiglio Ofs.

Si è spento in queste ore, dopo una lunga malattia, Padre Vittorio Nardomarino, frate francescano, per anni cappellano all’ospedale di Scorrano e assistente spirituale del Consiglio Ofs locale: una figura, che, per la comunità cittadina, ha rappresentato negli anni un riferimento importante per giovani, famiglie e anziani.