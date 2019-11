Xylella, soddisfazione dell'Arif: "Nella zona di contenimento eradicati quasi tutti gli ulivi infetti"

Le precisazioni dell'ente regionale sulll'iter di abbattimento degli alberi nelle zone di contenimento.

Le eradicazioni delle piante infette dal batterio della Xylella fastidiosa vanno avanti speditamente, contrariamente a quanto riportato da qualche organo di stampa, che ha parlato di ritardi negli abbattimenti. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'Arif.