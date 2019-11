Eccellenza: l'Ugento di Oliva terza forza del campionato. Male il Gallipoli sconfitto in casa

Continua a parlare barese la leadership del campionato di Eccellenza.



Il Corato batte per 2 a 1 il Bisceglie e si conferma prima forza del torneo. Exploit del Molfetta che rifila 5 gol al Martina Franca nel big match di giornata. La formazione tarantina di mister Marasciulo, incassa una pesante sconfitta, cedendo la seconda poltrona proprio agli avversari e precipita ai margine della zona play off in coabitazione con il Trani, che ha sconfitto in trasferta il fanalino di coda San Severo.

Tra le leccesi, ruolo di primo piano per l’Ugento del tecnico Mimmo Oliva. La squadra leccese, rifila tre gol all’Orta Nova e sale in terza posizione, a sole 3 lunghezze dal vertice.

Pareggio nel derby Deghi – Otranto e un punto per parte che sembra soddisfare entrambi i sodalizi,. Le due squadre proseguono il cammino a braccetto in classifica, salendo a quota 11 e distanziando di due lunghezze la zona calda. Posizioni a rischio con cui deve fare i conti invece il Gallipoli di mister Salvadore. La giovane formazione giallorossa, nonostante una prova di carattere, sul terreno amico del “Bianco”, perde ancora una volta nell’extratime e incassa la sesta sconfitta del torneo.

Tra gli attaccanti-goleador, balzo in avanti per Triggiani del Molfetta, che raggiunge 10 gol e si prende la prima posizione nella classifica marcatori dopo 9 giornate. Segue a quota 8 gol, Picci del Trani. Primo delle salentine (quarto della generale) è Pardo dell’Ugento autore di 6 gol.

AT San Severo – V. Trani: 1 a 2

Barletta 1922 - F. Altamura: 1 a 2

Corato - UC Bisceglie: 2 a 1

Deghi - Otranto: 0 a 0

Gallipoli - A. Barletta: 0 a 2

Ugento - Orta Nova: 3 a 0

Vieste - San Marco: 1 a 0

Molfetta - Martina: 5 a 0