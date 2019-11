La piccola Giorgia pronta per il trapianto multiorgano: attesa per l'operazione

La bimba leccese affetta dalla rarissima Sindrome di Berdon, questo potrebbe essere sottoposta al trapianto multiorgano: il responso si saprà alle 17.



La piccola Giorgia Pagano è pronta per il trapianto multiorgano che potrà salvarle la vita. La bimba leccese, di soli 11 anni, è affetta dalla rarissima Sindrome di Berdon, una rarissima anomalia cellulare che blocca la motilità intestinale e che le impedisce di potersi nutrire normalmente poichè l' intero apparato digerente non funziona. La piccolina vive con 4 fori sul pancino necessari per drenare i liquidi intestinali che ristagnano e un catetere nella vena giugulare che la nutre.

Da circa cinque anni, insieme alla mamma e al fratellino, vive a Pittsburgh dove è in cura presso un centro specialistico.

Questa mattina è arrivata la notizia di un donatore compatibile da cui la piccola Giorgia potrà ricevere gli organi. La difficile operazione che potrà essere effettuata solo dopo le 12 ore di attesa necessarie per accertare la morte cerebrale del donatore. La certezza dell'operazione si avrà questo pomeriggio alle 17 (ora italiana).

Ecco il lungo post scritto da Elisa, la mamma di Giorgia, sulla pagina Facebook "Aiutiamo Giorgia":

"4 NOVEMBRE 2019 è ARRIVATO IL TRAPIANTO...FORSE.



Scrivo questo post ora che ho memoria..prima di farmi prendere dal panico..

Alle 18.30 ci hanno chiamato per sapere se Giorgia aveva febbre o no (con la febbre NON si trapianta) e Giorgia sta bene. Ci hanno detto che ci sono degli organi "disponibili" ma che dobbiamo aspettare una seconda chiamata per confermare di fare il trapianto..vuol dire che purtroppo da qualche parte qui in America, è stata dichiatara la morte cerebrale di un altro bimbo...tenuto "in vita" dalle macchine e respiratori ..senza di questi il cuore non batte..benche' tutto il resto e' gia morto.........................................sapere che c'è un bimbo in queste condizioni che sta volando via..mi uccide..mi fa stare male..da mamma che sono non oso pensare a quella famiglia..mio Dio.....

Loro hanno deciso di donare gli organi.......

cosi si attiva UNOS, una organizzazione MOLTO MOLTO grossa che gestisce i trapianti.

Hanno visto che Giorgia è la prima nella lista di attesa, o almeno che è compatibile con il sangue e la misura di questi organi e che non ha febbre, quindi gli organi andranno a lei... qualcuno in ospedale mi ha detto: gli organi sono suoi...mio Dio.. è tremendo x me....non avrei mai voluto risolvere il nostro problema in questo modo....

Ora ...dalle 6 e mezza del pomeriggio, solo intorno alle 1 di notte ci hanno richiamato x dirci che è confermato la compatibilità, che dobbiamo andare a ricoverarci in ospedale alle 6.30 del mattino (tra 3 ore) , iniziare a fare degli esami del sangue..e. e aspettare..aspettare dopo le 11 del mattino (in Italia saranno le 17) per sapere se si procede definitivamente con il trapianto o no. Alle 11 del mattino infatti, se ho imparato bene come vanno queste cose, termineranno le 12 ore di osservazione del "donatore" per accertarsi la totale morte cerebrale.. questo punto è importante contro quei vigliacchi che straparlano male dei trapianti SENZA SAPERNE NULLA IN REALTA'. Per legge in tutto il mondo, anche dopo l'ok della famiglia per donare gli organi, il paziente che è morto ( tenuto solo il cuore che batte attraverso le macchine) viene monitorato x circa 12 ore nel caso in cui possa dare un qualsiasi segno di vita...

trascorse le 12 ore, i medici procedono con l'espianto degli organi, fissato oggi per le 11 del mattino ( in Italia le 17)..

A quel punto solo aprendo in sala operatoria e vedendo ad occhio nudo ( immagino anche con altritest) se gli organi sono buoni e non sono malati, i medici chiameranno in ospedale a Pittsburgh per dirci se vanno bene oppure no.. se non sono buoni, torneremo a casa e aspetteremo la prossima chiamata...se sono buoni ..resteremo in ospedale e in serata Italiana si farà il trapianto....

tutta questa pappardella di monologo x dire che stiamo aspettando..

Giorgia è distrutta..io con lei ma non glielo faccio vedere anche se lo so che mi osserva..

queste ore di terribile attesa se da una parte sono uno stillicidio, dall'altra ci stanno aiutando forse un po' a metabolizzare...

Avevo promesso tanto tempo fa, e ripetuto nel corso di questi anni a Giorgia, che prima del trapianto le avrei regalato un'ora che ci saremmo rubate, x fare tutto quello che avrebbe voluto...

ebbene.. dalle 22 alle 23, in attesa della seconda chiamata che non arrivava e con grande ansia, siamo andate a fare shopping in un negozio che resta aperto fino a tardi ( tipo centro commerciale)..ha voluto la sua migliore amica americana con lei...e x qualche ora si è distratta!!

ma poi mi ha chiesto di farla tornare a casa sua ..

Poi Giorgia è stata in video chiamata con i miei fratelli dall'Italia continuando a distrarsi...

poi è crollata alle 2 di notte..ora dorme..

io ho preparato il pollo alla cacciatora x Jody, cosi domani avrà da mangiare..e anche x i prox giorni..

poi ho preparato i regalini di natale per il mio primo nipotino che è a lecce e per il secondo che sta x arrivare...io e giorgia li abbiamo comprati in questi mesi e messi da parte ..stasera li abbiamo divisi e sistemati cosi se saremo in ospedale potranno riceverli e sentirci tutti piu vicino...ora sto scrivendo...dovrei andare a dormire e lo faro' subito..ma ho paura di addormentarmi x poi risvegliarmi... tremo all idea di questo trapianto da 11 anni!!! 11 anni....io so cosa c'è dietro...io ho visto con i miei occhi..ed è...terribile..dolorosissimo..un incubo.. che prima o poi finirà dirà qualcuno...ma la risposta è: non si sa... si chiude il problema sindrome di Berdon ( anche se resta con noi attraverso altri problemi)..ma si aprirà la voragine del trapianto intestinale.. quello che tutto il mondo sconsiglia per le conseguenze..ma che restando x noi l'ultima spiaggia, e si deve fare x forza....quindi si va..tra poco...