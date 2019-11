Approvata la variante, dopo l'ok della Regione via Pellico diventerà pubblica

La strada è oggetto di contenzioso tra Comune e privati da anni.

Dopo il via libera definitivo della Regione, via Silvio Pellico diventerà una strada pubblica e quindi potrà essere messa in sicurezza e aperta al transito.

Il consiglio comunale di ieri ha approvato la delibera sull'esame delle osservazioni alla variante che potrà così essere trasmessa alla Regione per l'approvazione definitiva.

“Abbiamo rimediato a quei fragili accordi tra il Comune e la ditta privata certificati da una delibera del 2007, che legavano l’apertura della strada alla conclusione dei lavori di un cantiere privato nel quale è a tutt’oggi inglobata – scrive l'assessore all'Urbanistica Rita Miglietta - dopo la definitiva approvazione della variante urbanistica da parte della Regione, via Silvio Pellico sarà una strada di Piano, cioè pubblica, svincolata dai tempi di edificazione di quel lotto privato. Ringrazio tutti i consiglieri per questa scelta di buon senso, in particolare quanti tra le minoranze hanno scelto di votare la delibera nel pubblico interesse.

Dopo l’ok da Bari potremo inserire i lavori necessari per aprire la strada nel Piano delle opere pubbliche. Lavori che ci impegniamo a portare avanti in maniera spedita fino al collaudo definitivo, consapevoli della urgenza di ‘ricucire’ quel quartiere e del fatto che la pazienza dei residenti è già stata messa a dura prova.