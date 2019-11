Ancora furti nell'ospedale: spariti due joystick nella sala svago della Pediatria

La notizia è data con rammarico dal parroco del Fazzi don Gianni Mattia.



L'istinto di appropriarsi di qualcosa che non è proprio perchè è “di tutti” non si ferma neanche nella sala giochi di un reparto di Pediatria. E' quello che è accaduto al Vito Fazzi di Lecce e non è neanche la prima volta che accade. Lo fa sapere Don Gianni Mattia, parroco dell'ospedale leccese impegnato in prima linea per i bambini e i malati del Vito Fazzi.

“Abbiamo una stanza allestita per i bambini dove avevamo messo una playstation con due joystick. Oggi sono entrato che c'era un ragazzo e sono spariti. Vorrei dire a quel genitore del bambino che li ha presi, potevi chiedermeli e te li avrei regalati, ma prenderli senza nemmeno informarmi non è stato educativo per lei, né per il piccolo che era ammalato e che ha visto un genitore appropriarsi di qualcosa che non solo non era vostro, ma che serviva per altri bambini ammalati. Pazienza. Provvedo subito a prenderli. Questo è quello che stiamo insegnando ai nostri figli. Anche qualche dvd è sparito, ma è normale, quello che è pubblico è di tutti. Freghiamolo tanto chi se ne accorge?”