Una salentina sul tetto del mondo: a 10 anni, medaglia d'oro nei Campionati di danza

Originaria di Nociglia, Aurora Pia Erriquez ha vinto oro e argento World latin show & Synchro dance Championship disputatosi a Sarajevo.



Una ballerina salentina sul tetto del mondo: Aurora Pia Erriquez, appena 10 anni, ha vinto oro e argento al Campionato mondiale di balli latini disputatosi a Sarajevo. Originaria di Nociglia, Aurora nutre da sempre la passione per la danza sportiva. Una passione che, nonostante l'età, l'aveva già portata a conseguire negli anni passati importanti risultati in numerose competizioni nazionali ed internazionali. Ballerina di classe A, studia e frequenta assiduamente la scuola di ballo Cuban Puglia di Poggiardo la cui direzione tecnica è dei maestri Chiara Potenza ed Alessandro Toffoletto. Nel 2018 ha già disputato il suo primo Campionato del Mondo, tenutosi a Genova, ed il Campionato Europeo in Polonia ed in entrambi i casi si è posizionata in 8^ posizione. Ma la sua determinazione e la sua passione l'hanno spinta a preparare al meglio questa importante prova: il "World latin show & Synchro dance Championship" appena disputato a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Ed i sacrifici sono stati ripagati: Aurora si è cimentata in due diverse specialità, sia da sola che in duo, insieme al suo partner Veneto, Valentin Lupu, con il quale balla anche le specialità di coppia. Questi i risultati appena conseguiti al Campionato del Mondo 2019 di Sarajevo:

- Latino show solos female children: Medaglia d'Argento

- Vice Campionessa del Mondo - Latino show duos junior: Medaglia d'oro - Campioni del Mondo