Steel, pastore tedesco di 3 anni, cerca una famiglia

"Richiesta di adozione o stallo urgentissimo per Steel, pastore tedesco di 3 anni, intero, vaccinato e microchippato.

Si sta lasciando morire. Non lasciamolo spegnersi in canile. Aiutateci! Non sappiamo più cosa fare per lui, non reagisce più! Si trova in Puglia ma può arrivare in tutto il nord Italia".



Per contatti: Michele 388 5783326