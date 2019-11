Fronte freddo in discesa: da stasera torna il maltempo

Ci attende una giornata di transizione in attesa del nuovo peggioramento che, gradualmente, prenderà forma a partire dalla serata di oggi con i primi piovaschi sul Basso Salento.

Ulteriore peggioramento nella giornata di domani, quando la fenomenologia potrebbe risultare localmente molto intensa o violenta.

Come si evince dalla carta sinottica prevista per le 13 di oggi, ora locale, dal Servizio Meteorologico e Idrologico Croato (DHMZ), il peggioramento è legato all'ingresso di un nuovo ampio fronte freddo di estrazione artico marittima che scorre lungo il bordo orientale di una figura anticiclonica di matrice azzorriana protesa verso nord/nord-est lungo i meridiani.

L'Europa è invece sede di una serie di profonde saccature, una delle quali è attualmente centrata, con un minimo di 996hPa, tra Lombardia ed Emilia Romagna.

Come anticipato, nel corso delle prossime ore, il fronte freddo (linea blu coi triangolini) si sposterà verso sud-est, apportando quindi un progressivo peggioramento del tempo sul nostro territorio.



