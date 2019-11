Poste Italiane assume personale: si cercano laureati

Il Gruppo Poste Italiane vuole rafforzare la rete commerciale, in particolar modo dei servizi finanziari, come emerso dal piano industriale strategico Deliver 2022. Infatti Poste ha previsto 10mila nuove assunzioni entro 5 anni. Al momento è alla ricerca di laureati in discipline economiche per attività di consulenza sui prodotti finanziari e assicurativi. Per candidarsi è necessario essere laureati in:



Economia e Commercio;

Economia Aziendale;

Economia Istituzioni e Mercati Finanziari;

Scienze Bancarie e Assicurative;

Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche.







La laurea deve essere pari o superiore a 102/110, richieste spiccate doti commerciali e ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.





I dettagli