Promozione, il Racale infila la quinta e mantiene la vetta dopo 9 giornate

Vincono anche il Matino di Branà e il Maglie nel derby contro il Novoli.

Il Racale inarrestabile batte il Campi e si conferma capolista solitaria del girone B di Promozione dopo 9 turni di campionato. La formazione di mister Pietro Sportillo, vince davanti al pubblico amico col minimo scarto, e mette il sigillo sul quinto successo utile consecutivo. Esulta anche il Matino, che supera in trasferta il Leverano e mantiene la scia della battistrada, con soli due punti di ritardo in graduatoria. Per la formazione leccese presieduta da Paladini, prosegue invece la striscia negativa di risultati.

A quasi un terzo di torneo disputato sembrano quindi delinearsi le posizioni al vertice e in coda, con Racale e Matino, le squadre più accreditate per la vittoria finale. Seguono in zona play off Manduria e Ostuni, che nello scontro diretto in terra brindisina, non sono andati oltre il pareggio per 1 a 1. Risale anche il Sava, passato sotto la gestione Marangio, che batte in una sfida dal risultato pirotecnico l’Aradeo di mister Corallo. Bene anche lo Scorrano vittorioso in casa contro il Taurisano e l’Avetrana che passa a Veglie e inguaia nei bassi fondi la formazione salentina di mister Tondi. Rallenta invece il Novoli, uscito sconfitto nel derby disputato sul neutro di Martignano contro il Maglie. La formazione di Portaluri risale in classifica con l’obiettivo di trovare maggiore continuità di risultati.

Finisce in pareggio la sfida salvezza Uggiano – Carovigno, un punto per parte che muove la classifica, ma che al momento non risolve le difficoltà delle due squadre.

Tra i marcatori, sale in vetta alla classifica Doukourè del Matino, con 8 gol, staccando di una lunghezza l’attaccante Sanyang dell’Avetrana, fermo a 7 reti.

9^giornata Promozione, gir.B.

Atl. Racale-Brilla Campi: 1 a 0

DC Scorrano-Taurisano: 2 a 0

T. Maglie-Novoli: 2 a 0

Ostuni-Manduria: 1 a 1

S.F. Leverano-V. Matino: 1 a 2

Sava-Aradeo: 3 a 2

Uggiano-Carovigno: 1 a 1

Veglie-AS Avetrana: 1 a 2

Promozione gir.B - Classifica: Racale 22; Matino 20, Manduria 18; Ostuni 16; Sava 15, Novoli 15, Avetrana 15; T.Maglie 13; B.Campi 12; Taurisano 11; Aradeo 10; DC Scorrano 7; Veglie 6, S.F.Leverano 6; Carovigno 4; Uggiano 2.