Donano innaffiatoi per il cimitero, il sindaco snobba l’offerta

L’intenzione dell’associazione “...In moto per...” di Minervino di Lecce era quella di eliminare il degrado causato dall’uso di contenitori in plastica.

È polemica a Minervino di Lecce per il “rifiuto” degli innaffiatoi fatto dall’associazione “...In moto per...” per abbellire il cimitero comunale.

“Dopo aver appurato il notevole degrado presente nel cimitero di Minervino di Lecce -spiega il presidente Andrea Giaffreda- a causa della presenza di contenitori in plastica usati per innaffiare, l’associazione ha avuto l’idea di realizzare, in occasione del 2 novembre, dei supporti in ferro con alcuni innaffiatoi per sostituire i contenitori di detersivo usati per bagnare i fiori dei defunti”.

Una proposta di donazione a cui l’amministrazione, secondo Giaffreda, non avrebbe mai risposto. L’associazione quindi, ha deciso di procedere lo stesso realizzando i supporti per gli innaffiatoi.

Il primo cittadino, Ettore Caroppo, dopo alcuni incontri con gli associati ha deciso però di rifiutare la donazione, spiegando che il progetto “non era piaciuto abbastanza alle signore del luogo”.