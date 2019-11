Galatone, buona la prima per la Camer Volley: vittoria contro Cutrofiano

Vittoria nell’esordio di stagione, davanti al pubblico di casa.

È un avvio di stagione propizio quello della Camer Gas & Power Galatone, che davanti al pubblico di casa mette in cassaforte i primi tre punti del Campionato Nazionale di Primo Livello di Serie C Maschile: al Palazzetto dello Sport di Sannicola (che per tutta la stagione ospiterà i match casalinghi dei bianco-verdi) va in scena il sudato trionfo degli uomini di Rudy Alemanno, che battono per 3 a 1 i rivali della Cutrofiano-Matino Volley.

Gara non adatta ai deboli di cuore quella che vede il tecnico neretino e i suoi conquistare il primo parziale con il punteggio di 25-23, dopo la rimonta da una situazione che a inizio set si era fatta difficile. Trascinata dal pubblico di casa, la formazione del presidente Giuseppe Giuri, in campo con scelte obbligate sugli attaccanti di palla alta visti gli acciacchi di Andrea Muci e il problema al menisco di De Bitonti, si impone anche nella seconda frazione fermando il tabellone sul 25-20. Al sestetto di partenza (Calò, Michele Muci, Petrosino, Sancesario, Papa e Pica, oltre al libero Quaranta) si aggiungono nei momenti clou gli apporti di Giannotta e capitan Dantoni. Nonostante gli sforzi, il terzo set va agli ospiti: i bianco-verdi soccombono per 22-25, prima dell’urlo liberatorio della quarta frazione, quando un primo tempo di Matteo Sancesario chiude le danze sul parziale di 25-22 e sul 3 a 1 nel conteggio dei set.

Con il primo trionfo in tasca, lo staff di Alemanno non ha tempo per festeggiare e pensa già alle rifiniture a cui sottoporre la squadra per ridurre al minimo i momenti no del match: sabato è già tempo di tornare in campo, con la corazzata bianco-verde impegnata nella seconda giornata del torneo a Gioia del Colle, ospite della Asd Pallavolo Gioia, reduce da una sconfitta al tie-break contro il Gravina.