Lite nel centro di accoglienza, tira fuori il coltello e colpisce connazionale

Una lite nel Cas di Carovigno è sfociata in accoltellamento: arrestato 26enne di origine nigeriana.

I carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio, Asekhamhe Samson, 26enne di origine nigeriana, richiedente asilo, domiciliato presso il Cas (centro di accoglienza straordinario) “Green Garden” di Carovigno.

Il 26enne, nella serata di ieri, all’interno del suo modulo abitativo, utilizzando un’arma da taglio, ha aggredito per futili motivi un connazionale 29enne, colpendolo con 7 fendenti al busto e in testa. Il malcapitato, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi dal personale del 118, ha riportato lesioni multiple al torace, al braccio sinistro, alla fronte con una prognosi di 15 giorni. Le ferite, suturate nei punti in cui sono state inferte, sono idonee a provocare gravissime lesioni agli organi vitali, quali cuore e polmoni, mentre quella sulla fronte ha determinato uno sfregio permanente.