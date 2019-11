Sportello legale Articolo 3, patronato e assistenza per italiani e stranieri

Apre il nuovo centro a Lecce, in via Silvio Pellico. Il servizio verrà erogato da un team di due avvocate specializzate nel settore e da un mediatore culturale.

Inaugura domani, il nuovo sportello legale Articolo 3 presso la sede di Crocevia, in via Silvio Pellico n. 8, dove si può trovare orientamento e tutela gratuiti per far valere i propri diritti, in collaborazione con 50&Più.

Un centro di raccolta per l'elaborazione di pratiche e servizi di C.A.A.F., patronato e assistenza legale, per cittadini italiani e stranieri e di supporto all’ inserimento lavorativo. Il servizio verrà erogato da un team di due avvocate specializzate nel settore e da un mediatore culturale.

Alla giornata di inaugurazione, prenderanno parte, il Direttore della Confcommercio, Federico Pastore, il presidente dell'Associazione Camera a Sud, Matteo Pagliara e il team che lavorerà per lo sportello: Idrissa Sarr, Maria Grazia Marciante e Claudia Basso.

Servizi offerti:



Centro raccolta Caaf, consulenza completa e personalizzata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali



• Compilazione e trasmissione Modello ISEE

• Compilazione e trasmissione Modelli RED, ICRIC, ICLAV,

ACCAS/PS

• Calcolo IUC, IMU, TARI, TASI

• Compilazione e trasmissione dichiarazione dei redditi (730,

UNICO)

• Compilazione F-24

• E molto altro...





Recapito patronato assistenza e tutela per conseguire prestazioni previdenziali, assistenziali e socio sanitarie.

• Prestazioni a sostegno del reddito NASpI, DIS-COLL;

• Handicap, disabilità ed invalidità civile;

• Pensioni e contributi totalizzazione, ricongiunzione, cumulo;

• Prestazioni per la famiglia Bonus bebè, ANF;

• Lavoro domestico COLF e BADANTI;





Tutela legale per

• Licenziamento

• Mobbing

• Demansionamento

• Richiesta di Indennità o differenza Retributiva

• Stesura di Contratti di Lavoro Subordinato e Autonomo

• Applicazione del CCNL di categoria

• Diritto di Famiglia





Assistenza cittadini italiani e stranieri



• pratiche amministrative rilascio del permesso di soggiorno

• titolo di viaggio

• acquisizione cittadinanza

• ricongiungimento familiare

• programma di rimpatrio volontario assistito (RVA)

• mediazione nei rapporti tra cittadini stranieri e Pubblica amministrazione italiana

Supporto all'inserimento lavorativo

• consulenza e assistenza dei titolare di protezione internazionale, attraverso l'analisi, la profilazione e la valorizzazione delle competenze e professionalità dell’utente;

• supporto e guida legale e amministrativa della gestione del rapporto lavoro e/o attuazione dell’iniziativa imprenditoriale progettata;

• creazione di una “banca del lavoro”

Orari di apertura: tutti i martedì e giovedì, dalle 15:00 alle 18:00

Prenotando un appuntamento: 320/0136559 Idriss Sarr