Lo scirocco sferza la costa ionica: a Porto Cesareo arenate due barche a vela

Una è un natante abbandonato vittima di un precedente nubifragio: entrambe sono sulla Riviera di Levante.

Il forte vento e le mareggiate di questa notte hanno creato danni e disagi in tutto il Salento, soprattutto nella zona costiera che, stando al bollettino della Protezione Civile di ieri, è quella più a rischio. Sul litorale ionico - da Gallipoli alle marine di Nardò - sono molte le segnalazioni ai vigili del fuoco per alberi abbattuti, rami e cartellonistica pericolante. A Porto Cesareo sul tratto di costa di Riviera di Levante il vento di scirocco e le onde hanno trascinato due barche a vela sulla costa.

Una in realtà è un relitto già danneggiato da un precedente nubifragio che è in attesa da tempo di essere recuperato e che nel frattempo continua a disgregarsi in acqua.



Foto dalla pagina facebook Disservizi e Servizi Porto Cesareo