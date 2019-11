ArcelorMittal rinuncia all’ex Ilva: manca l’immunità penale. A rischio 10mila posti di lavoro

La comunicazione della multinazionale in una lettera ai commissari straordinari. Entro 30 giorni l’addio alla guida degli stabilimenti di Taranto, Cornigliano e Novi Ligure.

Il gruppo angloindiano ArcelorMittal lascia la guida dell’ex Ilva. Con una lettera notificata ai commissari straordinari dell’azienda, è stata comunicata la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate.

Secondo i contenuti dell’accordo del 31 ottobre 2018, ArcelorMittal ha chiesto ai commissari straordinari di assumersi la responsabilità delle attività di Ilva e dei dipendenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Tra le cause, oltre al mancato scudo legale e ai provvedimenti del tribunale di Taranto anche “altri gravi eventi, indipendenti dalla volontà di ArcelorMittal, hanno contribuito a causare una situazione di incertezza giuridica e operativa che ne ha ulteriormente e significativamente compromesso la capacità di effettuare necessari interventi presso Ilva e di gestire lo stabilimento di Taranto. Tutte queste circostanze garantiscono alla società anche il diritto di risolvere il contratto in base agli applicabili articoli e principi del codice civile italiano”.

“Apprendiamo la notizia della volontà di ArcelorMittal -afferma il segretario nazionale della Fim Cisl Marco Bentivogli- di comunicare ai commissari la volontà di recedere il contratto. Significa che partono da oggi i 25 giorni per cui lavoratori e impianti ex Ilva torneranno all’amministrazione straordinaria. Tra le motivazioni principali, il pasticcio del Salva-imprese sullo scudo penale. Un capolavoro di incompetenza e pavidità politica: non disinnescare bomba ambientale e unire bomba sociale”.

La decisione di ArcelorMittal è “inaccettabile. L’incontro con il governo, che chiediamo da settimane, diventa ormai urgentissimo, -afferma la segretaria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David-. Una decisione che assume un carattere grave per le conseguenze industriali, occupazionali e ambientali. È da tempo che noi evidenziamo forti preoccupazioni rispetto alla realizzazione dell’accordo. Il comportamento del governo è contraddittorio e inaccettabile: con il Conte 1 ha introdotto la tutela penale parallela agli investimenti e con il Conte 2 ha cancellato la stessa norma dando all’azienda l’alibi per arrivare a questa decisione. Arcelor deve chiarire quali siano sue intenzioni rispetto dell’accordo e al piano di investimenti. In occasione dell’incontro fissato per stasera con la presidenza del Consiglio, la Cgil porrà la questione dell’ex Ilva come una priorità”, conclude la leader della Fiom.