Al via campionato degli ordini e professioni del Salento: stasera la prima partita

Il secondo campionato degli ordini e delle professioni del Salento: appuntamento al Kick Off di Cavallino.

Prenderà ufficialmente il via lunedì 4 novembre il secondo campionato degli ordini e delle professioni del Salento, che quest'anno vedrà fronteggiarsi le compagini degli Ordini degli Ingegneri, dei Farmacisti, dei Medici, degli Avvocati, dei Commercialisti, dei Fisioterapisti, degli Infermieri e il Collegio dei Geometri.

Nella gara di esordio di lunedì 4 novembre si incontreranno la squadra dell'Ordine degli Avvocati, allenata dall'ex bandiera giallorossa Ruggiero Cannito, e quella del Collegio dei Geometri di mister Maurizio Greco. Fischio di inizio ore 21 al Kick Off di Cavallino.