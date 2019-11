Volley femminile, Demar Monteroni avanti come un rullo

Vittoria della squadra non delude le aspettative nella terza giornata del campionato regionale di Serie D.

La Demar Monteroni non delude le aspettative e alla terza giornata del Campionato Regionale di Serie D, sul parquet di casa, davanti ad una splendida cornice di pubblico, conquista la terza vittoria consecutiva per tre set a zero, confermandosi saldamente al vertice della classifica. 25-10, 25-12, 25-12, il punteggio finale di una gara che ha visto la supremazia delle ragazze monteronesi abilmente schierate in campo da Coach Gloria.

“Volevamo riportare la pallavolo di livello a Monteroni”, afferma il Vice Presidente Ido, “e per far ciò abbiamo creato una società seria, la Monteroni Volley, che tra mille difficoltà e contro lo scetticismo di qualcuno, ha lavorato con impegno perché questo progetto si realizzasse. Dopo appena un anno di attività possiamo affermare che l’impegno profuso ci ha regalato enormi soddisfazioni, essendo riusciti a raggiungere risultati che sono andati oltre ogni aspettativa. Due sono stati gli elementi che ci hanno permesso di far bene e che, secondo noi, sono i veri valori aggiunti: il Team ed il Pubblico. Nella Monteroni Volley il concetto di Team non si applica solo alle squadre che scendono in campo, ma all’intera Società. Dirigenti, Tecnici ed Atlete costituiscono un’unica entità, appunto un Team, che tutto insieme programma gli obiettivi e lavora per raggiungerli. Per quanto concerne il Pubblico che dire? Senza l’affetto, l’interesse o anche la semplice curiosità dimostrata finora tutto il nostro lavoro sarebbe inutile. Lo Sport, oltre alla finalità sociali, ha anche il compito di dare spettacolo, divertire, emozionare. Ed è questo tutto ciò che il Team Monteroni Volley vuole fare.