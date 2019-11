Scivola da una scala mentre effettua lavori di manutenzione: grave un operaio

L’incidente questa mattina nella marina di Torre Mozza: l’uomo è in prognosi riservata.

Sono gravi le condizioni di un operaio 68enne, originario di Ugento, rimasto questa mattina coinvolto in una caduta accidentale durante alcuni lavori di manutenzione, effettuati all’interno di un’abitazione a Torre Mozza. L’uomo, ex titolare d’impresa, stava, secondo le prime ricostruzioni, eseguendo la demolizione di un solaio, quando, in circostanze ancora da definire, ha perso il controllo, scivolando dalle scale e battendo la testa al suolo dopo un volo di circa tre metri.