Tra Deghi e Otranto un pari senza reti

Un punto che lascia l’amaro in bocca. Si conclude con un pareggio senza gol la sfida casalinga della Deghi Calcio all’Otranto valevole per la nona giornata di andata del campionato di Eccellenza pugliese 2019/2020.

Una partita che nell’ambiente orange ha lasciato l’idea di qualcosa che non si sia compiuto in maniera definitiva. Schierata con solito 4-3-3 a fronte di un Otranto guardingo e attento a non concedere troppo spazio, la squadra del patron Alberto Paglialunga inizia forte e tiene in mano le redini del gioco. Libertini intercetta un retropassaggio di un difensore entra in area di rigore ma spara sul portiere avversario. Capitan Fabrice Deffo e compagni girano bene palla, buoni alcuni spunti di Eugenio Palma e Poleti, ma la difesa idruntina tiene botta. Sul finire di frazione, Pinto mette in area di rigore una bella palla dalla destra, il colpo di testa di Poleti finisce alto.

Anche nella ripresa la Deghi Calcio spinge, Palma conclude una percussione centrale esplodendo un destro che non centra il bersaglio, ancora Poleti impegna in una uscita bassa il portiere dell’Otranto. Sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla destra di Libertini si accende una mischia e il pallone rotola in fondo al sacco. Su segnalazione dell’assistente, l’arbitro ravvisa un fuorigioco e annulla il gol. La giusta espulsione comminata a Muci lascia la Deghi in inferiorità numerica: la squadra ci mette cuore e controlla senza particolari problemi un Otranto che cerca di alzare il baricentro. Il risultato rimane fermo sullo 0-0 di partenza e non cambia più sino al triplice fischio finale.

Con il pareggio di ieri, la Deghi Calcio sale a 11 punti in classifica. Domenica prossima, trasferta in casa del Martina.

«Resta la sensazione di avere perso due punti – sottolinea Andrea Libertini, esterno d’attacco della formazione di mister Simone – anche se portiamo a casa un pareggio importante contro una formazione esperta della categoria e ben messa in campo. Abbiamo prodotto una buona prestazione, ci è mancata lucidità dinanzi alla porta avversaria. Ma siamo stati ordinati e volitivi, di certo avremmo meritato il bottino pieno. Per questo – aggiunge - siamo rammaricati». La Deghi Calcio ha cercato di spingere anche in inferiorità numerica, ma ha perso smalto in avanti: «E’chiaro che l’espulsione ci abbia penalizzati – dice ancora Libertini – abbiamo reagito bene e il fatto che l’Otranto non si sia reso pericoloso neppure con l’uomo in più è un buon segnale rispetto a quello che abbiamo fatto». Archiviato il pareggio di ieri, il numero 11 orange guarda avanti: «Dobbiamo ripartire dalle prestazioni incoraggianti delle ultime settimane e dalla voglia di migliorarci che mettiamo in ogni allenamento. Domenica prossima – rammenta il fantasista della Deghi Calcio – rendiamo visita al Martina, squadre allestita per cercare il salto di categoria, ma onoreremo la maglia come sempre». Sul futuro, Andrea Libertini chiosa: «Inutile lanciarsi in proclami, ripartiamo dalla nostra forza, dall’essere un gruppo unito e compatto al quale non fanno paura i sacrifici. Remiamo tutti dalla stessa parte, i risultati ci daranno ragione».