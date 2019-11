Nel casolare abbandonato spunta un piccolo arsenale: ritrovate tre pistole e un kalashnikov

Le armi erano in un borsone all'interno di una struttura diroccata sulla Lecce-San Cataldo.



Tre pistole e un kalashnikov perfettamente funzionanti con relativo munizionamento sono stati ritrovati all’interno di un casolare diroccato sito sulla Lecce -San Cataldo dagli agenti della Squadra Mobile di Lecce.

La perquisizione è scattata a seguito della segnalazione di un poliziotto libero dal servizio che notando tre giovani, presumibilmente stranieri, che scavalcavano il muro di recinzione di una proprietà reggendo un borsone di grosse dimensioni di colore nero, ha chiamato il 113.

Gli agenti dopo aver setacciato l’intero perimetro della proprietà hanno rinvenuto, all’interno del casolare, il borsone in questione occultato sotto un cumulo di detriti. La sorpresa degli agenti quando hanno scoperto il contenuto del borsone è stata inaspettata.

Sono in corso indagini da parte degli investigatori, soprattutto per stabilire, attraverso esami balistici, se le armi hanno già “sparato” ovvero se sono state usate per commettere qualche omicidio o altri fatti criminali.

Immagine di repertorio