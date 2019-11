Segre "nonnetta mai eletta", bufera sulla Lega leccese: Rodelli si dimette, azzerate le deleghe

La segreteria cittadina passa nelle mani del coordinatore provinciale De Blasi: "Pur nella durezza dello scontro politico non si deve mai travalicare il limite"

L'uscita poco felice contro la senatrice Liliana Segre – definita “nonnetta mai eletta, la Mrs Doubtfire del Senato” – costa all'avvocato Riccardo Rodelli la segreteria cittadina della Lega e comporta l'azzeramento di tutte le deleghe del partito di Salvini nel capoluogo. Lo fa sapere il coordinatore provinciale della Lega Gianni De Blasi all'indomani della pubblicazione dell'intervento di Rodelli sulla Commissione Segre su alcuni siti locali.

“Prendo atto delle dimissioni da coordinatore cittadino della Lega a Lecce, rassegnate nelle scorse ore dall’avvocato Riccardo Rodelli – scrive De Blasi - a lui riconosco di essersi assunto per intero la responsabilità di quanto detto sulla senatrice Liliana Segre. Rodelli ha chiarito - e non poteva essere diversamente - di aver espresso quelle parole esclusivamente a titolo personale e non nelle vesti di responsabile del nostro Partito.

Per quanto mi riguarda, ritengo che le parole debbano avere sempre un senso e un peso. E che, pur nella durezza dello scontro politico, non si debba mai travalicare il limite. A maggior ragione nei confronti di chi ha vissuto sulla propria pelle le atrocità dell’Olocausto.