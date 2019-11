La Scuola di Cavalleria si svela: parte l'iniziativa "Caserme Aperte"

L’Esercito apre la Scuola di Cavalleria ai civili, con quattro giornate dell’iniziativa “Caserme Aperte”.



Nella giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, lunedì 4 novembre, l’Esercito apre al pubblico, dalle 9 alle 16, la storica sede del Comando Scuola di Cavalleria, la Caserma “Zappalà” (già Trizio). Per l’occasione si potrà accedere dall’ingresso d’onore di via Massaglia, che consente l’accesso diretto alla Sala storica delle Cavallerie e al parco mezzi.



Ad accogliere i sempre numerosi cittadini che aderiscono all’iniziativa, gli Istruttori del Reggimento Addestrativo e gli esperti di storia militare dell’Istituto che li guideranno in un suggestivo percorso di storia, tradizioni e innovazione tecnologica.

La Scuola di Cavalleria, realtà specialistica fiore all’occhiello dell’Esercito Italiano, è un istituto di “specializzazione” dove viene formato il personale militare dell’Esercito appartenente a ogni categoria assegnato alle specialità dell’Arma di Cavalleria: Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di truppa. Il perfezionamento professionale è condotto alternando attività con avanzati sistemi di simulazione, sessioni di studio nelle moderne aule dei Dipartimenti, attività live nelle diverse aree addestrative di Torre Veneri e presso il Centro Ippico Militare “Federico Caprilli”, in località Fondone. Oltre alla formazione, la Scuola sviluppa la dottrina d'impiego della Cavalleria in ottemperanza ai compiti che lo Stato Maggiore Esercito assegna all'Arma in linea con i continui progressi tecnologici e mutamenti degli scenari della sicurezza e minaccia delle libere Istituzioni.

Da non perdere, a metà mattina, al Monumento dei Caduti di Piazza d’Italia nei pressi di Porta San Biagio, la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro alla presenza delle massime autorità provinciali.