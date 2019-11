Breve pausa dal maltempo: da domani torna l'instabilità

Ultimi rovesci entro l’alba, ma velocemente tenderà a migliorare con passaggio a cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in lieve rialzo o stazionarie, minime in calo (max 21-24°, min 11-16°). Vento in attenuazione ed in rotazione da SW (Libeccio moderato). Mari: molto mosso lo Ionio, mosso l’Adriatico. Foschia nella prima parte della notte.



La latitanza dell'anticiclone lascerà il Mediterraneo centrale e occidentale sotto l'azione di frequenti irruzioni instabili o perturbate, che di tanto in tanto, alternandosi a fasi più stabili, interesseranno anche il Salento.

Rapido miglioramento con sole prevalente e nuova variabilità possibile martedì.