Emilia Romagna, concorso per oss: come partecipare

L’azienda pubblica di servizi alla persona "ASP Seneca" che opera nei sei Comuni dell’Unione Terred’acqua (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese), ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di trenta operatori socio sanitari, categoria B3.



Scade il 28 novembre 2019 - ore 12:00.



Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti per l'ammissione alla selezione, le modalita' e i termini per la presentazione dell'istanza, e' pubblicato sul sito internet di Asp Seneca, nell'apposita sezione dedicata ai concorsi, raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.asp-seneca.it/Utilita/Concorsi