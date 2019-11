Ecstasy durante la festa di Halloween, in manette 26enne leccese

L'arresto durante una festa non autorizzata a Terranova del Pollino.



Colto in flagrante con pasticche di ecstasy durante una festa di halloween non autorizzata. Un 26enne della provincia di Lecce è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Senise (PZ) a Terranova del Pollino. L'arresto è scattato al termine di un controllo in un immobile in disuso di proprietà comunale, al cui interno di stava svolgendo una festa di Halloween non autorizzata i cui partecipanti, una ventina di persone, tutte successivamente identificate, sono risultate provenire dalla Puglia, dal materano e potentino.

Durante la perquisizione personale nei confronti del 26enne leccese sono spuntati 9 grammi di ecstasy suddivisi in 23 dosi già confezionate, 4 di marijuana una macchinetta trita marijuana e 205 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito il 26enne è stato condotto in carcere.