Trova il ladro in casa e sviene, lui la soccorre e va via a mani vuote

Protagonista una 83enne leccese colta da malore alla vista dell'intruso che voleva svaligiarle la casa.

Si trova un ladro in casa e quasi sviene per la paura, lui si impietosisce, la aiuta e se ne va a mani vuote. La storia inusuale del “ladro gentiluomo” è raccontata da Nuovo Quotidiano di Puglia. La protagonista è una 83enne che vive sola che, mossa a pietà dal gesto del ladro, ha deciso di non sporgere denuncia. La donna ha raccontato di essersi trovata davanti il ladro in piena notte: svegliata da alcuni rumori in cucina si era alzata e aveva visto l'uomo con il volto coperto da un cappuccio di felpa. Colta di sorpresa e spaventata ha avuto un improvviso mancamento e il ladro l'ha aiutata a rialzarsi accompagnandola poi a letto. L'avrebbe anche rifocillata con un bicchiere d'acqua per poi andarsene a mani vuote.