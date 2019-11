Due volte avanti e due volte ripreso dal Sassuolo: quarto pareggio consecutivo per il Lecce

Gara combattuta fino all'ultimo minuto al Via del Mare

Cuore, grinta e la prima magia in campionato di Filippo Falco, non sono sufficienti al Lecce per battere il Sassuolo e regalare ai propri tifosi la gioia del successo interno. La squadra di Liverani, rimontata ancora una volta nel finale, conquista il quarto pareggio consecutivo dopo Milan, Juventus e Sampdoria.

Avvio di gara ad alto ritmo. Parte bene il Sassuolo che si rende pericoloso al 4 minuto con il tentativo di pallonetto di Boga, alto sopra la traversa. Replica Lecce al 7, con la combinazione Calderoni – Majer, con il centrocampista che da fuori area costringe Consigli alla deviazione in angolo. Tre giri di lancette e Majer ci riprova dai trenta metri con una potente conclusione respinta in tuffo dall'estremo difensore ospite. Al quarto d'ora cambio nei giallorossi, con Falco che entra al posto di Babacar, non in perfette condizioni.

Lecce in vantaggio al 18' con Lapadula, abile a controllare un lancio dalle retrovie di Rossettini, saltare il diretto marcatore e con freddezza battere Consigli.

Il Sassuolo accusa il colpo, ma prosegue nel suo giro palla alla ricerca del varco giusto. Al 35' triangolazione sulla sinistra Berardi, Locatelli, per Tolian, che libero in area incrocia il destro e batte Gabriel per il pareggio ospite. Al 40' secondo cambio obbligato per Liverani, con Shakov che prende il posto di Tabanelli infortunato.

Il Lecce è vivo, riparte all'attacco. Al 42' Lapadula conquista una punizione dal limite, della battuta se ne incarica Filippo Falco, che disegna una traiettoria perfetta che va ad insaccarsi nel sette con Consigli immobile. Primo gol in Serie A per il numero 10 e giallorossi in vantaggio al riposo.

Secondo tempo al via con gli stessi effettivi che avevano concluso la prima frazione di gioco. La formazione emiliana alza il baricentro, si fa più intraprendente alla ricerca del pari, il Lecce difende e si affida al contropiede. Boga è una spina nel fianco della retroguardia salentina, Liverani corre ai ripari mandando in campo Riccardi per Majer, e passa alla difesa a cinque. Brivido Lecce al 81' con Defrel vicinissimo al pareggio, la sua conclusione è ribattuta in angolo. I giallorossi sono alle corte, il forcing ospite sale d'intensità e al minuto 85' il Sassuolo pareggia con Berardi, lesto a ribattere in rete un provvidenziale intervento di Gabriel.

I minuti finali sono un continuo di emozioni, il Lecce ci prova in ogni modo ma il Sassuolo serra le fila e porta a casa il pareggio.

LECCE: Gabriel, Meccariello, Calderoni, Lucioni, Rossettini, Petriccione, Tabanelli (40' Shakov), Majer (71' Riccardi), Mancosu, Lapadula, Babacar (15' Falco). A disposizione: Vigorito, Vera, Riccardi, Benzar, Rispoli, Dell'Orco, Imbula, Shakov, Falco, La Mantia. All. Liverani

SASSUOLO: Consigli, Marlon, Romagna, Toljan, Kyriakopoulos (80' Duncan), Locatelli (88'Peluso), Obiang, Boga, Traore (65' Diuricic), Berardi, Defrel. A disposizione: Piccinini, Turati, Russo, Magnanelli, Duncan, Duricic, Peluso, Muldur, Raspadori, Tripaldelli, Ghion. All. De Zerbi

ARBITRO: Ros di Porderone; assistenti: Ranghetti di Chiari e Gori di Arezzo;

IV ufficiale: Giua di Olbia; VAR: Banti di Livorno

MARCATORI:18' Lapadula (L), 35' Toljan (S), 43' Falco (L), 85' Berardi

NOTE: 22.087 spettatori – ammoniti: Toljan (S), Locatelli (S), Calderoni (L), Shakov (L), Obiang (S)