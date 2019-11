Commemorazione dei defunti, Signore: "Cimitero al riparo da incuria e degrado"

Le dichiarazioni dell'assessore Sergio Signore dopo i giorni dedicati alla commemorazione dei defunti in cui migliaia di leccesi si sono recati al cimitero.

Di seguito dichiarazione dell’assessore alla Sicurezza urbana, Polizia locale, Servizi cimiteriali Sergio Signore:



“Il giorno della Commemorazione dei Defunti è trascorso come previsto, migliaia di leccesi si sono recati al cimitero comunale per fare visita ai propri cari e onorare questa importante ricorrenza. L’amministrazione gli ha fatto trovare un cimitero ordinato, pulito, decoroso, come è giusto che sia.



Voglio ringraziare il personale in servizio al cimitero per l’ottimo lavoro svolto, che non è passato inosservato. Agli operatori Lupiae e Ecoworld e al personale comunale del Settore giro i complimenti che ho ricevuto questa mattina in qualità di assessore ai servizi cimiteriali.