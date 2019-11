Liverani predica attenzione: "Occhio al Sassuolo. Cambio modulo? Non ora". I convocati

Sulla formazione: "Abbiamo assenze e diverse alternative. Mi porto tanti dubbi, al momento non so chi schiererò titolare".

Domani il Lecce torna in campo, e lo farà in casa con il Sassuolo. Al Via del Mare non sarà scontro salvezza ma quasi, visto che le due squadre sono appaiate a quota nove in classifica.

Consapevole della delicatezza della sfida, mister Fabio Liverani ha chiesto attenzione alla sua squadra al fine di non farsi cogliere impreparato dalle qualità altrui: “La trasferta di Genova ci ha lasciato amareggiati per i due punti persi, ma ci ha dato certezze su alcuni giocatori che erano un po’ indietro come Dell’Orco, Lapadula e Shakhov, che hanno dimostrato di poterci dare una grande mano. La terza gara in sette giorni è quella più difficile da capire, nel senso che bisogna fare delle riflessioni, assieme al mio staff, per verificare le energie fisiche e mentali dei ragazzi. Moduli alternativi? Li valutiamo, ci sono possibilità, ma non è adesso il momento di attuarli. La gara di domani con il Sassuolo è insidiosa e mi crea diversi pensieri. Il nostro prossimo avversario è una formazione che se gli lasci spazi diventa molto pericoloso, ha qualità. Se non dovessimo tenere le distanze molto strette tra i reparti avremo problemi. Da parte nostra ci vorrà una prestazione di sacrificio e fisica”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 6 Benzar 8 Mancosu 9 Lapadula 10 Falco 11 Shakhov 13 Rossettini 14 Dumancic 16 Meccariello 19 La Mantia 20 Dubickas 21 Gabriel 22 Vigorito 23 Tabanelli 27 Calderoni 29 Rispoli 30 Babacar 35 Rispoli 37 Majer 39 Dell’Orco 85 Imbula 95 Bleve