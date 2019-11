Eccellenza: Molfetta - Martina e Deghi - Otranto i match clou della nona giornata

Nono turno di Eccellenza fondamentale per le quattro formazioni leccesi. Riflettori puntati sul “Deghi stadium” di San Pietro in Lama dove andrà in scena l’atteso derby tra i padroni di casa e l’Otranto di mister Gigi Bruno.

Gara aperta ad ogni pronostico, con le due squadre appaiate a 10 punti. La Deghi viene dalla sconfitta esterna contro Altamura e punta a ripartire per distanziare la zona calda della classifica. Morale alto invece in casa alla formazione idruntina che ha ripreso a correre, e nei confronti della Deghi vanta il successo nel doppio confronto di Coppa Italia.

Gara impegnativa anche per il Gallipoli. L’undici giallorosso allenato da mister Salvadore attende in casa l’Audace Barletta, formazione tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione. Match, sulla carta più semplice, invece per l’Ugento contro l’Orta Nova. Il team di mister Oliva, con un successo, potrebbe avvicinare ulteriormente il vertice della classifica distante solo tre punti.

A guardare tutti dall’alto, ci sarà ancora una volta il Corato impegnato nel match casalingo contro il Bisceglie, e pronto ad approfittare dello scontro diretto tra il Martina Franca, secondo, e il Molfetta, terzo in graduatoria.

Completano la giornata la sfida salvezza Vieste – San Marco e il match testa/coda San Severo – Trani.

9^giornata Eccellenza

AT San Severo – V. Trani: Lovascio di Molfetta

Barletta 1922 - F. Altamura: Pinto di Foggia

Corato - UC Bisceglie: Spera di Barletta

Deghi - Otranto: Epicoco di Brindisi

Gallipoli - A. Barletta: Palmieri di Brindisi

Ugento - Orta Nova: Ancona di Taranto

Vieste - San Marco: Spina di Barletta

Molfetta - Martina: Boiani di Pesaro

CLASSIFICA: Corato 18; Martina 17; Molfetta 16; Ugento 15, A.Barletta 15; Trani 14; Otranto 10, Deghi 10; U.Bisceglie 9, Gallipoli 9; Barletta 8, Altamura 8; Orta Nova 7, San Marco 7, Vieste 7; AT San Severo 6.