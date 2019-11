Sbanda, si schianta contro un albero e si ribalta con l’auto: 36enne in codice rosso

Terribile incidente nel pomeriggio sulla Tuglie-Parabita con operazioni di soccorso rese complesse dal ribaltamento della vettura.

Ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi prima contro un muretto e poi contro un albero di ulivo e ribaltandosi sul lato della carreggiata: è quanto accaduto a un 36enne originario di Torino ma residente a Lecce, protagonista dello spaventoso incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale 51, la Tuglie-Parabita.

L’uomo era a bordo di una Citroen, quando, per cause ancora non chiare, ha sbandato finendo contro un albero e un muretto a secco basso, che si trovavano di fianco alla carreggiata. Complesse le operazioni di soccorso, vista la posizione della vettura, rovesciata sul tettuccio: sul posto, i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare, non senza difficoltà le lamiere, per estrarre il conducente e consegnarlo ai soccorsi del 118.