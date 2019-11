Promozione: riflettori sul Racale capolista e sul derby Toma Maglie - Novoli

Nono turno di Promozione ricco di derby e sfide avvincenti nel girone B.

Riflettori puntati sulla capolista Racale, allenata dall’esperto Pietro Sportillo, che attende tra le mura amiche il Brilla Campi e punta a conquistare il bottino pieno per continuare la corsa solitaria in vetta alla classifica.

Ad inseguire la battistrada c’è il Matino, distanziato di due punti in classifica e impegnato sul difficile terreno del Leverano, bisognoso di punti salvezza. “Ci attende una gara complicata, contro una squadra di livello che merita il buon piazzamento in classifica – commenta il presidente del Leverano, Andrea Paladini. In campo i ragazzi daranno il massimo – prosegue il massimo dirigente, puntiamo a far bene, crediamo nella vittoria per superare questa fase sfortunata e ritrovare fiducia ed entusiasmo per il proseguo di campionato”.

Seconda piazza occupata anche dal Manduria di Cosma, attesa dall’importante banco di prova in casa dell’Ostuni. Due squadre in forma, che ben si stanno disimpegnando in questa prima parte di torneo.

Derby dal pronostico triplo, tra Maglie e Novoli. La formazione di mister Portaluri, deve ridurre al minimo gli errori se non vuole perdere il treno delle prime, gli ospiti da par loro sono in netta risalita e puntano al bottino pieno per continuare il trend positivo. Partita casalinga complicata anche per lo Scorrano contro l’ostico Taurisano. In coda punti pesanti nel match tra ultima e penultima, Uggiano – Carovigno, con i padroni di casa ancora in cerca del primo successo stagionale.

Completano il turno Sava – Aradeo e Veglie contro Avetrana.

9^giornata Promozione, gir.B.

Atl. Racale-Brilla Campi: Albione di Lecce

DC Scorrano-Taurisano: Montrone di Bari, a Otranto

T. Maglie-Novoli: Capotorto di Taranto, a Martignano

Ostuni-Manduria: Doronzo di Barletta

S.F. Leverano-V. Matino: Tropiano di Bari

Sava-Aradeo: Schifone di Taranto

Uggiano-Carovigno: Minerba di Lecce

Veglie-AS Avetrana: Rossiello di Molfetta

Promozione gir.B - Classifica: Racale 19; Matino 17, Manduria 17; Ostuni 15, Novoli 15; Sava 12, Avetrana 12, B.Campi 12; Taurisano 11; T.Maglie 10, Aradeo 10; Veglie 6, S.F.Leverano 6; DC Scorrano 4; Carovigno 3; Uggiano 1.