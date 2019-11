Lecce-Sassuolo, arbitro che evoca (anche) brutti ricordi: le designazioni della giornata

La sfida salvezza tra i salentini e gli emiliani sarà diretta da Ros di Pordenone, arbitro della finale playoff persa del Lecce nel 2014 a Frosinone. Il programma si apre oggi alle 15 con Roma-Napoli.

Con un gustosissimo Roma-Napoli si apre, oggi alle 15, l’undicesimo turno di Serie A, il terzo nel giro di una settimana. In campo oggi anche Bologna-Inter alle 18 e Torino-Juventus alle 20.45.

Domani il grosso del programma con il match del Via del Mare tra Lecce e Sassuolo affidato ad una vecchia conoscenza dei giallorossi, sin dai tempi della Serie C/Lega Pro. L’arbitro dello scontro diretto per la salvezza, tra salentini ed emiliani, è il signor Riccardo Ros di Pordenone, celebre anche per essere stato il fischietto della famigerata finale playoff del giugno 2014 persa 3-1 ai supplementari in casa del Frosinone. In generale, il fischietto friulano ha diretto il Lecce in cinque occasioni e i giallorossi hanno sempre vinto, tranne nella sopracitata partita coi ciociari. L’ultima partita del Lecce arbitrata da Ros fu la rotonda vittoria per 2-0 contro il Pescara nel marzo scorso (dati wlecce.it).

Questo, intanto, è il programma completo dell’undicesima giornata con tutte le designazioni arbitrali.

sab. 02/11 h 15

Roma-Napoli: Gianluca Rocchi di Firenze (Meli-Peretti; IV Abbattista; VAR Aureliano-Lo Cicero)

sab. 02/11 h 18

Bologna-Inter: Federico La Penna di Roma 1 (Passeri-Cecconi; IV Marinelli; VAR Valeri-Del Giovane)

sab. 02/11 h 20.45

Torino-Juventus: Daniele Doveri di Roma 1 (Giallatini-Tegoni; IV Guida; VAR Maresca-Carbone)

dom. 03/11 h 12.30

Atalanta-Cagliari: Rosario Abisso di Palermo (Colarossi-Di Iorio; IV Rapuano; VAR Orsato-Di Paolo)

dom. 03/11 h 15

Genoa-Udinese: Fabrizio Pasqua di Tivoli (Mondin-Baccini; IV Maggioni; VAR Nasca-Bindoni)

Verona-Brescia: Maurizio Mariani di Aprilia (Fiorito-Schenone; IV Serra; VAR Massa-Galetto)

Lecce-Sassuolo: Riccardo Ros di Pordenone (Ranghetti-Gori; IV Giua; VAR Banti-Longo)

dom. 03/11 h 18

Fiorentina-Parma: Luca Pairetto di Nichelino (Vivenzi-Vecchi; IV Prontera; VAR Fabbri-Valeriani)

dom. 03/11 h 20.45

Milan-Lazio: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Costanzo-Alassio; IV Sacchi; VAR Manganiello-Paganessi)

lun. 04/11 h 20.45

Spal-Sampdoria: Daniele Chiffi di Padova (Liberti-Capaldo; IV Minelli; VAR Piccinini-Preti)

CLASSIFICA: Juventus 26; Inter 25; Atalanta 21; Roma 19; Lazio, Napoli e Cagliari 18; Fiorentina 15; Parma e Milan 13; Bologna e Verona 12; Torino 11; Udinese 10; Sassuolo* e Lecce 9; Genoa 8; Brescia* e Spal 7; Sampdoria 5 (Brescia e Sassuolo una gara in meno).