Tampona auto parcheggiata e danneggia tubatura del gas: paura all'alba in strada

L’incidente, nella mattinata a Squinzano, con un’auto condotta da un 30enne finita contro un’altra vettura parcheggiata.

Panico in strada a Squinzano, dove un’auto, condotta da un 30enne del posto, ha tamponato, in circostanze poco chiare, un’Opel parcheggiata in via Fratelli Vivaldi. Lo scontro ha poi scaraventato la vettura tamponata contro il muretto di un’abitazione, danneggiando una tubatura del gas e scatenando una perdita.