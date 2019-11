Incidente in Vespa in Florida, muore ristoratore brindisino

A perdere la vita, giovedì scorso, Raffaele MItrugno, titolare del ristorante “Il fiorentino”.

È morto per le conseguenze dello schianto tra la sua Vespa e un’auto, il giovane ristoratore brindisino Raffaele Mitrugno, di 39 anni. L’incidente è avvenuto a Miami giovedì pomeriggio lungo la “Us 1 Southwest 17th Avenue”, dove da qualche tempo dirigeva un ristorante di successo, “Il Fiorentino”. Lo scontro è stato così violento che la Vespa si è incastrata sotto l’auto: le condizioni di Mitrugno sono apparse subito molto serie. L’uomo è spirato poco dopo in ospedale. I familiari attendono l’arrivo della salma dall’America. Mitrugno era molto conosciuto In Puglia, avendo mantenuto rapporti e relazioni continue con la sua terra d’origine, in particolare con il settore calcistico, vista la sua passione per il Brindisi Calcio.