"Merit Award", al Saie premiata la ditta Gravili

L’azienda di Galatone ha ricevuto il riconoscimento per l’attenzione all’ambiente, alla sicurezza, all’energia nell’ambito del Saie, la fiera biennale delle tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0.

Assegnato al Saie, il “Merit Award” alla Gravili s.r.l., azienda di Galatone: l’ambito riconoscimento viene conferito alle imprese che si distinguono per aver integrato in un’unica soluzione l’esemplare controllo della qualità, l’attenzione all’ambiente e all’energia e la sicurezza sul lavoro. La Gravili srl si occupa da oltre 40 anni di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici - termici, idrici, elettrici, fognanti, gas, antincendio, videosorveglianza e allarme - ; costruzione e ristrutturazione di beni immobili, civili ed industriali; noleggi di piattaforme aeree, pompe di calore ed altre attrezzature edili; settori speciali, quali: bonifiche di condotte aerauliche, video-ispezioni fognarie, autospurgo, disinfestazione e sanificazione di ambienti, servizi di archiviazione documenti e di trasloco; produzione ed installazione di infissi in alluminio ed infine servizi ad alta tecnologia tra cui rilievi in 3d con laser scanner e drone e post processamento in BIM dei dati acquisiti.

Il premio è stato conferito dalla SGS, la multinazionale fondata nel 1878, leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione. L’impegno della Gravili s.r.l. non riguarda soltanto la qualità dei propri servizi, prodotti e processi produttivi, ma abbraccia anche tanti altri aspetti che coinvolgono tutta la comunità: il rispetto per l’ambiente e per i propri lavoratori in primis, garantendo loro salute e sicurezza.

“Grande lustro per l’azienda salentina che si è collocata al pari di Trenitalia, Scavolini, Arval, assegnatari in passato dello stesso autorevole riconoscimento” così il Dott. Andrea Celletti di SGS ha voluto sottolineare il momento della premiazione.