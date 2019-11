Alan Kurdi in rotta per Taranto: pronta la ricollocazione dei migranti

Il Viminale ha individuato il porto sicuro nella città ionica dopo il vertice di Malta.

“Si è appena conclusa la procedura di ricollocazione dei migranti presenti sulla Alan Kurdi, attivata sulla base del pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. La Germania e la Francia accoglieranno 60 migranti, il Portogallo 5 e l'Irlanda 2. È stato quindi indicato in Taranto il porto di sbarco”. Lo rende noto il Viminale.