Al via al Fondo Verri di Lecce i laboratori di storie cucite a mano

Proseguono a Lecce gli appuntamenti di Storie cucite a mano, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che coinvolge anche Moncalieri e Roma.

Da sabato 2 novembre il Fondo Verri, in collaborazione con Camera a Sud, Robabramata e Crocevia, ospiterà, infatti, laboratori gratuiti per adulti e bambini nell’ambito dell’azione “Il luogo di partenza”, pensata per accompagnare le famiglie ai Servizi, alle risorse e alle possibilità che la città offre attraverso seminari, consulenze e uno sportello familiare. Non solo un percorso di apprendimento ma anche un’esperienza di condivisione accompagnata da laboratori, passeggiate, incontri tra culture, diverse generazioni, diverse storie. Sabato 2, 9 e 16 novembre (dalle 10:30 alle 12:30) spazio al teatro danza per bambini dai 6 ai 12 anni. A partire dal 5 novembre, ogni martedì e venerdì (dalle 9:30 alle 11), danza, canto e cucito per adulti (con servizio baby sitter). Informazioni e iscrizioni 3493769592 - 3470094900 - lecce@storiecuciteamano.it.

Grazie a Storie cucite a mano - progetto triennale di prevenzione del disagio e di promozione del benessere per bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni e per le loro famiglie - scuole, servizi, associazioni e cooperative del territorio sperimentano interventi innovativi come laboratori, workshop, spettacoli teatrali e molto altro. Nel capoluogo salentino, l'associazione Fermenti Lattici guida un ricco partenariato che coinvolge Comune di Lecce, Casa Circondariale Borgo San Nicola, ABCittà, Principio Attivo Teatro, PSY Psicologia e Psicoterapia cognitiva integrata. Dopo le prime attività estive, nell’Istituto Comprensivo "P. Stomeo - G. Zimbalo", con il nuovo anno scolastico, ha preso il via anche la sperimentazione delle equipe ad alta densità educativa che affiancano i docenti nel loro compito, con l’offerta di percorsi formativi per insegnanti ed educatori, un fitto cartellone di laboratori per bambini e interventi di progettazione partecipata, insieme alle famiglie, per il restyling degli spazi.

Il progetto Storie Cucite a Mano è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Info su www.conibambini.org.

Storie cucite a mano / Lecce

340.4722974 / 347.0094900