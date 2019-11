Tachtsidis salta il Sassuolo: le decisioni del Giudice sportivo

Un turno anche per il centrocampista greco del Lecce che salterà il Sassuolo e tornerà disponibile per Lazio-Lecce di domenica 10.

Dopo le gare della decima giornata il Giudice sportivo di Serie A ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Federico Marchetti (Genoa, contestazione plateale di una decisione arbitrale con plateale gestualità, proferendo espressioni irriguardose); una giornata a Federico Cassata (Genoa), Federico Fazio Roma), Nicolas Nkolou (Torino), Adrien Rabiot (Juventus), Panagiotis Tachtsidis (Lecce), Marten Elco De Roon (Atalanta), Mato Jajalo (Udinese), Luca Pellegrini (Cagliari), German Pezzella (Fiorentina); ammonizione e ammenda di 2000 euro per Riccardo Orsolini (Bologna); ammnizione e ammenda di 1.500 euro per Goran Pandev (Genoa), Edin Dzeko (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli).

ALLENATORI: Una giornata di squalifica per Carlo Ancelotti (Napoli).

DIRIGENTI – Una giornata per Giovanni Paolo De Matteis (Napoli).

AMMENDE – 5mila euro all’Inter (cori insultanti e gravemente intimidatori dei propri tifosi ad un calciatore avversario); tremila euro al Napoli (lancio di una bottiglietta di plastica in campo da parte di propri tifosi).