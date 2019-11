Ritrovo abituale di pregiudicati, scatta chiusura del bar per quindici giorni

Disposta dal Questore di Lecce la sospensione della licenza per un bar di Surbo.

Un ritrovo abituale per pregiudicati: licenza sospesa per 15 giorni per un bar di Surbo. I carabinieri della Compagnia di Lecce hanno eseguito il provvedimento emesso dal questore di Lecce che ha disposto la chiusura del locale ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.