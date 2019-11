Tennis, esaltante vittoria per il Ct Maglie contro Prato

Una esaltante vittoria per il CT Maglie che supera il TC Prato per 6 a 0. Baglivo: “Ora pensiamo al Vela Messina”.



Inizia con una esaltante e netta vittoria il girone di ritorno della serie A1 per il CT Maglie che supera i toscani del TC Prato per 6 a 0.

In questa settimana con due incontri ravvicinati, il prossimo sarà domenica 3 novembre, il CT Maglie affronta un tour de force davvero impegnativo dovuto alla concomitanza del torneo Next Gen ATP Finals di Milano.

Il CT Maglie, capitanato da Mattia Leo e Marco Baglivo ha schierato in campo il francese Geoffrey Blancaneaux (329 ATP, 2.2), vincitore del Roland Garros Junior 2016, Francesco Garzelli (2.2), Erik Crepaldi (2.3) e Giorgio Portaluri (2.4).

Il TC Prato ha schierato in campo il bulgaro Dimitar Kuzmanov (294 ATP, 2.1), Jacopo Stefanini (2.2), Matteo Trevisan (2.2), Niccolò Baroni (2.7) e Lapo De Marzi (2.7).

Nei singolari, Garzelli ha superato Stefanini per 4-6 6-0 1-0, Crepaldi ha superato Trevisan 6-4 6-3, Blancaneaux ha superato Kusmanov per 6-4 6-3, Portaluri ha superato Baroni per 6-0 6-1. Nei doppi la coppia Crepaldi Garzelli ha superato la coppia Kuzmanov Trevisan per 7-5 6-0, la coppia Blancaneaux Portaluri ha superato la coppia De Marzi Baroni per 6-2 6-1.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Una vittoria importantissima sopratutto sotto l'aspetto morale che, ultimamente non era dei migliori. Una vittoria con un punteggio roboante di 6 a 0 e che ci da fiducia per proseguire la fase a gironi. Domenica giocheremo a Messina, una partita molto dura. I siciliani schiereranno Salvatore Caruso (1.12), Gianluca Naso (2.1) e i fratelli Fausto (2.3) e Giorgio (2.4) Tabacco. Con loro abbiamo perso di misura con una partita incredibile di Crepaldi il quale non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione per una rivincita. Contiamo tanto sulla partita contro il Messina anche perché, successivamente, avremo l'ultima partita in casa contro i napoletani del Vomero e là si deciderà per il secondo, terzo e quarto posto. Purtroppo il nostro girone è molto equilibrato e basta poco per passare dai playoff scudetto ai playout salvezza.

Tra le note positive di questo campionato è l'aver trovato un giocatore molto affidabile come Blancaneaux, non per caso ha vinto un Roland Garros Junior. Domenica scorsa lo abbiamo visto competere alla pari con il Top 100 Marius Copil, oggi ha entusiasmato tutti i nostri sostenitori sugli spalti contro il forte bulgaro Kuzmanov e contiamo su di lui per domenica prossima”.

Molto apprezzata, dai tifosi salentini in trasferta, la possibilità di seguire in streaming gli incontri sul canale ufficiale YouTube “ctmaglie ufficio stampa” che ha trasmesso in diretta gli incontri disputati sul campo centrale e che potranno anche essere rivisti successivamente.

Comunque sarà sempre possibile seguire i risultati di tutti gli incontri del campionato grazie al servizio di Live Score, messo a disposizione dalla Federtennis tramite le pagina web della federazione (federtennis.it), richiamato anche dalla pagina web del CT Maglie (ctmaglie.it) e dalle sue pagine su Facebook (Circolo Tennis Maglie).