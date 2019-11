A Nardò concerto racconto col duo inedito Alessio Boni e Omar Pedrini

Una coppia inedita, un attore e un cantante, divisi da percorsi artistici diversi, si ritrovano sullo stesso palco per condividere esperienze ed emozioni.

I due sono Alessio Boni e Omar Pedrini, due protagonisti della scena artistica italiana, il primo attore teatrale e cinematografico e televisivo, impegnato in questo momento sul piccolo schermo con la serie “La strada di Casa” e il secondo cantautore e chitarrista, ex leader dei Timoria, per la prima volta si trovano a lavorare insieme in 66/67 un concerto – racconto, tra confessioni e canzoni che hanno segnato un’epoca, in programma nel Teatro Comunale di Nardò, sabato 2 novembre, alle 21.

La coppia Boni – Pedrini arriva nel Salento, dopo aver raccolto successi nei teatri di tutta Italia dove stanno presentando lo spettacolo, e inaugura la stagione di prosa dell’undicesima edizione della stagione teatrale del Teatro Comunale, realizzata in sinergia tra Amministrazione Comunale di Nardò, Teatro Pubblico Pugliese e la compagnia TerramMare Teatro.

I due raccontano la loro amicizia servendosi dei testi delle canzoni che più di altri hanno segnato la loro crescita personale e artistica. Sul palco, si alternano nella lettura e nell’interpretazione dei brani, partendo da John Lennon a Lou Reed, e poi i Pink Floyd, Simon & Garfunkel, David Bowie, Bob Marley e molti altri, che in 40 anni di musica, dagli anni ‘60 ad oggi, hanno nutrito i sogni e le emozioni di diverse generazioni.

Uno spettacolo nato per coinvolgere totalmente il pubblico, e per dare maggiore risalto alla poeticità dei testi, oltre che alla bellezza della musica.

“Questo è uno spettacolo che nasce da un’amicizia e da una serie di coincidenze. A dividere me e Omar Pedrini è solo un anno (io sono del 1966, lui del 1967, da qui ci siamo scambiati i sogni: io, da piccolo, avrei voluto fare la rockstar, Omar l’attore. Forse i nostri desideri incompiuti ci hanno dato la spinta per creare questo spettacolo. Cresciuti con gli stessi riferimenti musicali, siamo entrambi convinti che alcune canzoni siano poesie. Poesie spesso perdute, perché i testi sono per la maggior parte in inglese e non tutti li comprendono. Lo scopo di questo. Concertato è di raccontare il contesto, spiegare il testo di una canzone, per poi farlo apprezzare a pieno con musica e canto. L’augurio è che campendo di più, si gusti di più”. – Alessio Boni

66/67

Un concertato di Alessio Boni e Omar Pedrini Con: Stefano Malchiodi, batteria; Larry Mancini, basso; Carlo Poddighe, tastiere; testi: Alessio Boni e Nina Verdelli

ORARI: Ingresso ore 20:30 - Sipario ore 21:00.

INFO BIGLIETTERIA (mercoledì 16:00/ 19:00 - sabato 09:00/12:00)