Abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza, lavori nel cimitero

Avviati gli interventi grazie a un contributo del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo da 130mila euro.

Il 30 ottobre sono partiti i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza del cimitero comunale di Casarano, a pochi giorni dall’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta. L’intervento è finanziato dai contributi assegnati ai Comuni dal Ministero dello Sviluppo Economico, per un importo di 130.000 euro.

I lavori interesseranno la palazzina uffici posta nel piazzale di ingresso antistante al cimitero per un radicale intervento di manutenzione e ripristino di tutta la struttura, ormai deteriorata, oltre alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Verranno poi realizzate opere per la messa in sicurezza dei loculi attualmente in cattivo stato di conservazione, che richiedono opere di impermeabilizzazione e il rifacimento del relativo lastricato solare. Verranno eliminate le barriere architettoniche, con la realizzazione nello specifico di nuove rampe, principalmente nel settore sud al confine con via Specchia di Vaje.

I lavori miglioreranno la accessibilità dalla porta carrabile mediante la pavimentazione del viale. Per migliorare la fruibilità complessiva del Cimitero verrà realizzata la pavimentazione nelle zone con vialetti che ne sono privi e che presentano diverse sconnessioni e dislivelli.

Sull’argomento interviene l’assessore Lavori Pubblici Laura Parrotta: "A distanza di pochi giorni dalla approvazione del progetto esecutivo, siamo riusciti ad avviare i lavori presso il cimitero comunale. Per evitare i disagi alla popolazione, che in questi giorni come ogni anno si recherà numerosa per la commemorazione dei nostri cari defunti, il cantiere è stato avviato limitandosi alla sola delimitazione delle aree interessate dai lavori, rimandando gli interventi a dopo il 2 Novembre. Ringrazio gli uffici comunali che con celerità sono riusciti a cantierizzare i lavori".