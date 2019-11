Efficienza Energia, esame Shedirpharma Massa

Domata l’ostica resistenza del Marigliano nell’esordio del campionato, il calendario propone ad Efficienza Energia un’altra gara casalinga molto impegnativ a.

Arriva domenica 3 novembre al PalaPanico la compagine sorrentina di Massa Lubrense, una delle candidate più accreditate per la vittoria finale, che ha costruito un roster finalizzato all’obiettivo.

Nonostante il 3-1 rimediato alla prima giornata in quel di Casarano con un approccio iniziale deficitario (sotto di due set), i ragazzi di mister Esposito hanno espresso un buon gioco risalendo la china e rischiando il tie-break.

Compagine molto tecnica ed ordinata, ha mantenuto la sua ossatura imperniata sul fedelissimo regista Aprea e confermando alla guida tecnica, per il settimo anno consecutivo, Nicola Esposito.

Alle partenze di Casaro, Fantauzzo e Cuccaro sono giunti nella penisola sorrentina Lugli, Borghetti e Sartirani che incrementano di tanto il potenziale offensivo dando man forte a Ferenciac e DeSerio.

Sarà la ribalta più importante di tutto il girone questa gara della terza giornata. La vittoria per Massa è l’occasione per agganciare le prime posizioni in classifica, stante il doppio turno di riposo previsto per il Tricase, per Efficienza Energia l’opportunità di piazzarsi in vetta o condividerla con Pozzuoli ospite di una SACS Napoli affamata.

I risvolti positivi potrebbero rappresentare poi per i ragazzi di mister Stomeo una carica psicologica notevole in prospettiva della trasferta di Casarano, e far prendere piena coscienza a capitan Buracci e compagni del valore tecnico del gruppo.

Mister Esposito quasi certamente confermerà il sestetto che si è imposto sul MartinaFranca con, Aprea-Lugli in diagonale, Ferenciac e Borghetti laterali, Sartirani e Deserio al centro e Denza libero.

Il tecnico galatinese risponderà con Parisi-Buracci, Musardo e Torsello centrali, in posto quattro Lotito e Maiorana e Pierri a dirigere la difesa.

Ci si attende il pubblico delle grandi occasioni per questa gara di cartello che sicuramente sarà intrisa di tensione emotiva e passionalità, nel pieno rispetto però dell’ospitalità quale cardine di valori sportivi.