Colpi in serie e furto nel panificio con mezzo rubato: in manette 25enne pregiudicato

L’uomo incastrato dalle immagini di videosorveglianza dopo un furto ad un panifico: è sospettato anche di altri colpi in serie commessi sempre in zona e per i quali risulta al momento denunciato. È caccia al complice.

Colpi in serie, furto aggravato a un panificio e ricettazione: di queste accuse dovrà rispondere il 25enne pregiudicato di Nardò, Gianluca De Paola, arrestato nelle scorse ore dagli agenti di polizia del commissariato locale.

In particolare, il giovane si sarebbe reso protagonista del furto ai danni del panificio “Neretum” di via della Libertà, insieme a un altro individuo in via di identificazione, nonché per la ricettazione di una motoape utilizzata per commettere il colpo; e ancora del tentato furto di un veicolo simile, parcheggiato poco distante.

In particolare, gli agenti, attraverso le immagini tratte del sistema di video sorveglianza dell’esercizio commerciale, riuscivano ad individuare il veicolo utilizzato da due autori del furto, poi rinvenuto poco distante e risultato a sua volta rubato.

Le indagini permettevano agli investigatori di risalire al giovane e gli agenti procedevano alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, rinvenendo, all’interno della stessa, indumenti ed altro materiale che, insieme ad altri elementi investigativi, lo collegavano incontrovertibilmente sia ai reati commessi nella notte appena trascorsa che ad altri fatti dello stesso tenore avvenuti nei giorni precedenti nello stesso territorio.