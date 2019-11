Basket, Spot Mail Lsb Lecce in cerca del riscatto in campionato

Conto alla rovescia per la quinta giornata della regular season del torneo di Serie C Silver. Sabato 2 novembre alle ore 18, presso il Palaventura di Lecce, la Spot Mail torna in campo per provare a riscattare la bruciante sconfitta di Trani e riprendere la corsa nelle zone alte della classifica. Avversario di turno sarà la A.P. Monopoli, roster che in classifica è a 4 punti e segue la Spot Mail.

Per coach Leopizzi, potrebbe esserci qualche problema di formazione, con l'infermeria, al momento, abbastanza piena. Il bulgaro Gelov è ancora sotto cure mediche per un trauma muscolare ed è incerta la sua presenza nella gara di sabato. Anche Laudisa accusa qualche acciacco al ginocchio e Mijatovic è ancora out per infortunio. “La squadra che scenderà in campo sabato prossimo farà il massimo per tornare a vincere, peraltro al cospetto del nostro pubblico, a cui vogliamo regalare un successo” - questo il commento di coach Leopizzi sul derby col Monopoli, formazione ostica che potrà contare sull'apporto dell'esperto Paparella e dell'ottimo Lescot.