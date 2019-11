Borsone sospetto nei pressi della chiesa, scatta l'allarme bomba a Galatina

Paura in serata a Galatina per la presenza di un borsone sospetto che ha subito fatto pensare a un allarme bomba.

Allarme bomba questa sera a Galatina, in via Soleto, nei pressi della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, per la presenza di un borsone sospetto abbandonato a pochi metri dal sagrato. Sono stati alcuni cittadini a segnalare l’accaduto e a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno annullato per ragioni di scurezza le funzioni religiose che si sarebbero dovute svolgere in serata.