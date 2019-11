Tragico schianto sulla 275, muore una ragazza. In tre restano feriti

Un drammatico impatto nel tratto che collega Alessano a Lucugnano, che ha visto perdere la vita la ragazza del giovane alla guida della vettura.

Ancora sangue sulle strade salentine dopo il tragico schianto, avvenuto attorno alla mezzanotte sulla 275, all’altezza del tratto che collega Alessano a Lucugnano: nel drammatico incidente, infatti, ha perso la vita una ragazza, fidanzata del conducente della vettura coinvolta. Non sono chiare le circostanze che hanno portato il veicolo a perdere il controllo e uscire di strada.



Gli altri passeggeri, a bordo dell’auto, sono rimasti feriti nell’impatto.



La dinamica dell’incidente, al momento, dunque, è in fase di ricostruzione e non è ancora. Sul posto, immediato l’intervento dei sanitari del 118: quattro le ambulanze arrivate sul luogo dell'accaduto, ma purtroppo per la ragazza, che ha perso la vita, i sanitari hanno solo potuto constatare l’avvenuto decesso. I feriti sono stati invece condotti in ospedale. Rilievi affidati ai carabinieri di Tricase.